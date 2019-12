Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 27 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 27 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Giornata lenta per i Bilancia. Tranquilli: si tratta di una fase transitoria. Dalla serata si recupera. Dovreste cercare di trovare più energia, gli stimoli giusti per uscire dal guscio e dire quello che sentite.

SCORPIONE

Giornata un po’ sottotono e malinconica per gli Scorpione: per fortuna sei attorniato da persone che ti amano e ti comprendono e possono aiutarti a superare questa fase. Cerca di dedicare questi giorni al relax. Cambiamenti in arrivo da domenica.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani sarà una giornata positiva per i Sagittario, preludio di un weekend di recupero specialmente in amore, grazie all’influsso positivo della Luna e di Venere nel suo segno.

CAPRICORNO

Giornata molto positiva in amore anche per i Capricorno: sei protetto dalle stelle. Se qualcuno ti interessa fatti avanti hai ottime possibilità di riuscita. Se invece hai appena chiuso una storia, sarà più facile dimenticare il passato e ripartire.

ACQUARIO

Bel venerdì per gli Acquario, indice di un inizio di un importante weekend di recupero, in cui Venere e Luna transiteranno nel tuo segno e porteranno forza e grandi emozioni. Quindi saranno tre giorni da vivere con intensità.

PESCI

Giornata neutra invece per i Pesci: potrebbero esserci alcuni fastidi sul lavoro, semplicemente perché non riesci a farti apprezzare quanto vorresti, nonostante i tuoi sforzi. Prova a cambiare metodo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 27 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: preludio di un weekend di recupero specialmente in amore.

