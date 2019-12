Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 27 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 27 dicembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 27 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, quella di domani sarà un giornata che nascerà sottotono, ma che andrà in crescendo: si recupererà a partire dalla serata, per un preludio di un weekend che sarà davvero interessante soprattutto per quanto riguarda l’amore.

TORO

Giornata molto positiva, ma che registra un lieve calo in serata, invece per i Toro. Approfitta quindi della mattinata per fare quello che che devi, anche perché durante il weekend non avrai una grande voglia di stare con gli altri e di darti da fare…

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Venerdì interessante per i Gemelli. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani si parte a rilento, ma si preannuncia un weekend fantastico specialmente per l’amore, con la possibilità di recupero per chi deve chiarire un malinteso o vuole riscoprire la passione.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cancro, giornata un po’ sottotono in cui ti senti stanco o comunque sfasato. Forse hai qualche dubbio per quanto riguarda il lavoro, è il caso di riflettere bene sulle tue scelte e non prendere decisioni affrettate.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Giornata frenetica alla ricerca di soluzioni ai problemi sia di lavoro sia personali per quanto riguarda i Leone. Questo potrebbe provocarti un certo stress e molta stanchezza sia a livello fisico che psicologico. Fai attenzione!

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 27 dicembre 2019 Oroscopo Branko oggi, giovedì 26 dicembre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 26 dicembre 2019

VERGINE

Giornata positiva per i Vergine. Favoriti i progetti per il futuro grazie all’influsso di Giove e Saturno, che proteggono anche i rapporti di coppia.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 27 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello dell’Ariete che vedrà la giornata migliorare di ora in ora.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI