Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 4 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 4 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di domani sarà una giornata favorevole in amore. Le nuove storie sono favorite. Anche sul lavoro ci sono buone prospettive per il futuro.

SCORPIONE

Scorpione, ultimamente sei un po’ svagato in amore, cerca di evitare le discussioni e le provocazioni inutili. Per quanto riguarda il lavoro devi fare il punto della situazione e ripartire dalle cose più importanti. Calma e sangue freddo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le storie che nascono in questi giorni possono avere dei bei risvolti. Sul lavoro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani potrebbe arrivare una soluzione ad un problema che magari vi portate dietro da tanto tempo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in questo periodo potreste fare delle nuove conoscenze, anche se solo virtuali, che vi porteranno delle belle emozioni. Sul lavoro potrebbero esserci le basi per dei cambiamenti. Dei buoni cambiamenti.

ACQUARIO

Cari Acquario, domani evitate le discussioni, avete la Luna contraria: meglio rimandare. Saturno nel segno vi rende più liberi ma anche più agitati. Giornata nervosa…

PESCI

Cari Pesci, cercate di non stancarvi troppo, trovate il tempo per riposare. In amore potete lasciarvi andare alle emozioni fugaci. Per quanto riguarda il lavoro prudenza nelle nuove collaborazioni. Molta prudenza.

