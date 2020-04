Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 4 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 4 aprile 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 4 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, quella di domani sarà una giornata positiva in amore grazie a Luna e Venere in ottimo aspetto. Cercate di capire chi volete davvero! Avete in mente dei progetti in vista dell’estate, ma servono soldi. Ne servono tanti.

TORO

Cari Toro, per voi si prospetta una giornata tesa per quanto riguarda i sentimenti, cercate di fare attenzione. Qualche rallentamento sul lavoro, serve maggiore fiducia in voi stessi.

GEMELLI

Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani saranno da evitare le discussioni in amore, approfittate delle buone stelle per passare bei momenti con il partner. Sul lavoro potrebbero esserci novità se avete fatto delle domande di recente.

CANCRO

Cari Cancro, l’umore non è alle stelle: provate a guardare in voi stessi. Se cercate l’amore e vi guardate intono molto probabilmente lo troverete entro la fine dell’estate. Sul lavoro potrebbero esserci buoni sviluppi nel prossimo futuro.

LEONE

Cari Leone, se vi interessa qualcuno cercate di darvi da fare o di colmare eventuali distanze che si sono create nel recente passato. Il futuro prevede amori intriganti a breve. Lavoro? Cercate di non essere negativi…

VERGINE

Cari Vergine, l’amore non è al centro dei vostri pensieri in questo momento. Adesso siete concentrati su questioni di lavoro, ci sono accordi o contratti a cui pensare.

