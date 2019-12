Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 28 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 28 dicembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 28 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, quella di domani sarà una giornata positiva secondo Paolo Fox, approfittate del benestare delle stelle per sistemare le questioni in sospeso che v’inseguono da settimane, è arrivato il momento di mettere un punto alle relazioni andate a male, l’anno nuovo vi vedrà raccogliere il frutto di quello che avete seminato nel 2019.

TORO

Cari Toro, secondo Paolo Fox quella di domani sarà una giornata sottotono per voi, fate attenzione alle discussioni, evitatele finché potete, soprattutto con quelle persone che vi hanno dichiarato guerra per partito preso. State attraversando una fase difficile ma passeggera, quindi tenete duro fino a domenica sera.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’oroscopo di domani partirà a rilento, ma vi riprenderete nel corso della giornata. Avete bisogno di dedicarvi all’amore, il weekend vi permetterà di esprimere chiaramente i vostri sentimenti, parlate con il cuore in mano senza remore, potrebbe essere un’ottima cura per il vostro malessere. Mercurio opposto potrebbe alimentare qualche dubbio professionale, non statelo a sentire.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di domani secondo Paolo Fox vede Giove e Saturno in opposizione per tutto il fine settimana, fate attenzione a sabato e domenica, soprattutto nel modo di porvi. Potreste riscontrare qualche problema in campo professionale, chi ha dubbi dovrebbe toglierseli il prima possibile. Con l’anno nuovo farete spazio a nuove consapevolezze e anche a qualche vittoria nel campo finanziario.

LEONE

Cari Leone, Paolo Fox delinea per voi una giornata positiva per questo sabato 28 dicembre 2019. Si avvicina la fine dell’anno e sono favoriti nuovi incontri, approfondite le amicizie e curate di più la sfera sociale. Chi deve chiarire qualcosa che parli ora o taccia per sempre, le stelle sono dalla vostra parte, ma la Luna no.

VERGINE

Cari Vergine, secondo Paolo Fox questo sabato sarà importante per l’amore, lasciatevi andare perché questo è il momento giusto. Dovreste imparare a essere più inclini al sentimento, prendetelo come spunto per i buoni propositi dell’anno nuovo. Il weekend potrebbe regalare belle emozioni anche a chi è solo. Guardatevi intorno.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello del Leone: sarete tra i segni più in forma dell’oroscopo, approfondite di più le amicizie. Attenzione solo alla Luna contraria.

