Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 28 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 28 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata positiva quella di domani, anche grazie all’influsso benevolo della Luna e di Venere che vi aiuteranno a riguadagnare la fiducia del vostro partner. Il fuoco della passione si è spento di recente, ma nel weekend troverete il modo di alimentarlo. Qualche problema sussiste nel lavoro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di domani, 28 dicembre 2019, secondo Paolo Fox vi vedrà un tantino nervosi, ma non cedete alla tentazione, piuttosto mantenete la calma. Prendetevi del tempo per stare un po’ con voi stessi e con le persone che amate di più, ogni tanto c’è bisogno di staccare la spina e di circondarsi di tranquillità. Fate l’indispensabile tra sabato e domenica.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di domani vede una giornata positiva in arrivo per voi, grazie anche alla combinazione positiva di Luna e Venere. Godetevi il fine settimana natalizio, organizzate qualcosa di nuovo e stimolante, magari in compagnia del partner, non avrete ostacoli lungo il tragitto. Approfittate di sabato e domenica per stare di più con i vostri cari.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questa sarà una giornata positiva per voi, sarete più schietti del solito e direte le cose come stanno. Parlare sinceramente vi renderà più leggeri, avevate qualcosa in sospeso di cui discutere, ma adesso è arrivato il momento di tirare una linea.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di domani vede una giornata ricca di sentimenti per quelli nati sotto il vostro segno, siete entrati in una fase di recupero e volete prendere le cose alla leggera, senza darvi troppe noie. Avete voglia di sentimenti puliti, genuini, che non comportino troppi film mentali. Attenzione sul lavoro, fate bene i conti.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di Paolo Fox si conclude con il vostro segno e vi suggerisce di prendere la palla al balzo, grazie a Giove e Saturno dalla vostra parte. I sentimenti che nasceranno in questo periodo avranno un grande impatto sul vostro futuro, distinguete bene gli interessi genuini da quelli approfittatori.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: parlerete senza mezzi termini e mettere in chiaro la vostra opinione su determinati argomenti, siete stufi di fare buon viso a cattivo gioco, è ora che la verità venga fuori.

