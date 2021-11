Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 20 novembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 20 novembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nelle prossime ore non abbiate paura di sognare. I single del segno potrebbero conoscere una persona nuova. C’è aria di cambiamento.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (20 novembre 2021), prevista la classica giornata che impone un ritmo molto sostenuto. Le distrazioni sono troppe. Se aspettate dei miglioramenti, dovrete attendere ancora un po’. Almeno fino a domenica pomeriggio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel weekend avrete poca energia e in più dovrete fare i conti con una Luna in opposizione. Non tuffatevi nei ricordi e cercate di vedere gente capace di distrarvi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete delle persone passionali e gelose. Prima di dire qualcosa rifletteteci attentamente, non siete troppo frettolosi in amore. Siete anche delle persone serene, ma staccate la spina.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 20 novembre 2021), vi attende una giornata caratterizzata da una Luna in aspetto favorevole. Potreste sfornare un’idea davvero geniale. Anche i sentimenti sono più facili da gestire. Organizzate una bella serata con il vostro partner. C’è da vagliare un scelta di coppia.

PESCI

Cari Pesci, nella giornata di domani – sabato 20 novembre – avrete la possibilità di mettere a posto i conti in sospeso. Scacciate vie le malinconie.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: spazio ai sogni. C’è aria di cambiamento.