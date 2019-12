Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 25 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, mercoledì 25 dicembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 25 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, sarà una giornata felice questo Natale secondo l’oroscopo di Paolo Fox. E sarà la migliore di queste feste, visto che nei prossimi giorni ci sarà un calo nel vostro umore. Ma non temete, una certa condizione negativa che vi accompagna da qualche settimana scomparirà con l’arrivo del 2020, grazie soprattutto a Saturno che smetterà di essere contro.

TORO

Cari Toro, per voi un Natale in cui sorridere da inizio a fine giornata, finalmente consci di qualche vostro progresso importante a livello lavorativo e amoroso. Vi siete lasciati alle spalle un po’ di sofferenza e insicurezza e vi sentite rigenerati per affrontare un 2020 all’insegna dell’ottimismo e di splendidi progetti per il futuro.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, avete qualche problema con le vostre relazioni interpersonali, tanto da aver aperto più di un fronte di discussione. Avete deciso che non riuscivate più a tenere alcune parole dentro la bocca e le avete pronunciate. Ora, però, dovrete affrontare alcune tensioni e, forse, veder chiudersi qualche rapporto. Il vecchio anno è al tramonto e il nuovo all’alba, quindi quale momento migliore per qualche bilancio?

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani – 25 dicembre 2019 – potrebbero riaffiorare ricordi dolorosi o che, comunque, vi lasceranno passare una giornata all’insegna della malinconia. Ma è un po’ come dare un addio definitivo a certe situazioni, vista anche l’ondata rinnovatrice che sta per investire la vostra vita. Sorridete, c’è un futuro pieno di cose belle per voi.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Secondo Paolo Fox, cari amici del Leone, potrebbe essere una giornata da ricordare per tutto il 2020 questo Natale. Avete avuto un anno bello, denso, impegnato, che potrebbe terminare con il coronamento di un desiderio importante: quello di trovare il vero amore. Tenete occhi e orecchie aperte per sentire il messaggio di una persona, perché lo aspettavate da tempo.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 25 dicembre 2019 Oroscopo Branko oggi, martedì 24 dicembre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 24 dicembre 2019

VERGINE

Cari Vergine, cercate di rimanere tranquilli in queste giornate, di non fare scelte azzardate o intraprendere discorsi impegnativi. Non è il caso, le stelle non favoriscono le soluzioni ai problemi che potreste creare. Cercate piuttosto di recuperare energie e accumulare tutta la pazienza possibile, visto che nei prossimi giorni vi servirà.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello dell’Ariete: una certa condizione negativa che vi accompagna da qualche settimana scomparirà con l’arrivo del 2020!

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI