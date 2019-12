Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 25 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 25 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Caro Bilancia, è una giornata un po’ agitata. Soprattutto nei confronti del partner si sono accumulate una serie di tensioni negli ultimi giorni, visto che vi siete sentiti molto trascurati. Forse non è il caso di rinfacciare, ma di parlarsi e spiegarsi con calma. Utilizzate lo spirito del Natale per essere il più comprensivi – e meno aggressivi – possibile.

SCORPIONE

Secondo Paolo Fox, cari amici dello Scorpione, la giornata sarà positiva. Un Natale che vi vedrà pensierosi, ma si tratta di riflessioni rispetto al come migliorare alcune cose della vostra vita. Il 2020 sarà un anno di trasformazioni e occasioni, quindi è bene preparare il campo, il corpo e la mente.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di passare un Natale emozionante, di fare scorta di sensazioni positive, di godere delle più piccole gioie di una giornata come questa. Non sempre vi fermate ad apprezzare quello che avete, ma oggi riuscirete a farlo molto più che in passate occasioni.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, mentre sarete impegnati in cene e riunioni familiari potrete iniziare a riflettere su alcuni miglioramenti di cui ha bisogno la vostra vita. Iniziate a stilare la famosa lista dei buoni propositi per l’anno nuovo, visto che le stelle sembrano benedire le vostre iniziative. Pensate in grande!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox queste giornate serviranno per riflettere su quello che va bene nella vostra vita e su quello che vorreste migliorare. È questione di elaborare una strategia, al fine di arrivare ai vostri obiettivi a lungo termine nel tempo più breve possibile.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 25 dicembre 2019 Oroscopo Branko oggi, martedì 24 dicembre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 24 dicembre 2019

PESCI

Cari Pesci, anche se avete vissuto delle brutte giornate nelle ultime settimane dovreste cercare di mettere in pausa la testa e non pensare. È importante prendersi una pausa dalle vostre ansie, che potrebbero rovinarvi la digestione in giorni in cui lo stomaco, tradizionalmente, si riempie e appesantisce. Cercate la serenità (e trovatela).

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: iniziate a stilare la famosa lista dei buoni propositi per l’anno nuovo, visto che le stelle sembrano benedire le vostre iniziative!

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE