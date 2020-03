Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 24 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, martedì 24 marzo 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 24 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, siete molto nervosi per via del lavoro che vi sta dando qualche problema, e inoltre ci si mette anche la salute, non proprio di ferro in questi giorni. Quella di domani sarà però una giornata buona per i sentimenti, soprattutto per quelle coppie che hanno questioni da chiarire.

TORO

Cari Toro, approfittate di queste giornate decisamente particolari per togliere di mezzo un po’ di arretrato: cercate di svegliarvi presto e di essere il più attivi possibile, vi farà bene alla mente e vi aiuterà a distrarvi da qualche fastidioso pensiero.

GEMELLI

Cari Gemelli, il momento è particolarmente positivo e, soprattutto, di rivalsa. Domani riuscirete a prendervi una bella rivincita, soprattutto in amore, dove scoprirete di poter accorciare le distanze solo con un cambio di atteggiamento.

CANCRO

Cancro, non è la giornata migliore per voi, quella di domani, come non è stato tutto quest’ultimo periodo. Tutte le vostre certezze sono a rischio, nel senso che state mettendo in discussione tutto e non avete più un’idea certa del vostro futuro.

LEONE

Cari Leone, Venere è dissonante e non vi aiuta, ma anzi agita acqua già abbastanza agitate. Ma non potete farci niente, è un periodo così e dovete solo avere la pazienza di aspettare che finisca. Cercate di distrarvi il più possibile.

VERGINE

Vergine, se avete qualche dubbio in amore, non pensate di non poterlo riuscire a superare. I peggiori blocchi nelle azioni partono da blocchi che stanno nella mente, quindi cercate di scioglierli. Sul lavoro è una fase di insicurezza, ma passerà.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello di Gemelli: il momento è particolarmente positivo e, soprattutto, di rivalsa.

