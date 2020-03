Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 24 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 24 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata è decisamente stressante, avete parecchie cose a cui pensare e solo il lungo elenco che avete davanti vi fa venire il mal di testa. In amore ci sono seri problemi da affrontare, e non sapete da dove cominciare, soprattutto perché non avete le idee chiare su quello che volete veramente.

SCORPIONE

Scorpione, la Luna è davvero molto bella e potrebbe aiutarvi a risolvere alcuni problemi, ma dovete metterci dell’impegno. E anche se la testa, come si dice, non vi assiste molto, cercate le giuste distrazioni per non annegare in un vortice di pensieri che avete la sensazione vi stia risucchiando pian piano.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è una giornata perfetta per emozioni e sentimenti: avrete modo di ottenere un chiarimento che aspettavate da tempo, e anche di avere una rivincita importante dopo settimane di sofferenza. Sul lavoro avete bisogno di novità.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la giornata sarà particolarmente stressante. In amore vi sentite un po’ soli e non sapete se sia dovuto a dei comportamenti del partner o a una vostra condizione mentale. Indagate un po’ nella vostra mente e nel vostro cuore: lì c’è la risposta.

ACQUARIO

Acquario, Luna e Sole sono dalla vostra parte, quindi la giornata di domani non potrà che essere positiva. E anche se qualche incontro potrà stressarvi, vi porterà comunque giovamento in qualche modo. Nel lavoro avrete una risposta positiva a una proposta a cui tenete.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 24 marzo 2020 Oroscopo Branko oggi, lunedì 23 marzo 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 23 marzo 2020

PESCI

Cari Pesci, è un periodo un po’ altalenante per quanto riguarda i sentimenti, con un giorno in cui siete convinti di una cosa e uno della cosa esattamente contraria. Non siete molto stabili emotivamente e non potete rischiare di trascinare qualcun’altro in questa instabilità. Fate prima chiarezza dentro di voi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello Scorpione: la Luna è davvero molto bella e potrebbe aiutarvi a risolvere alcuni problemi.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE