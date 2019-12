Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 30 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 30 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di domani sarà una giornata un po’ sottotono a causa di Giove e Saturno dissonanti, che potrebbero farti sorgere molti dubbi su quello che stai facendo e sulle scelte che devi compiere.

SCORPIONE

Giornata un po’ faticosa per gli Scorpione, ma comunque soddisfacente: le stelle stanno preparando un anno in cui potrai definire diverse questioni, ponendo fine a tutto ciò che non ti interessa più e portando avanti con successo quello a cui invece tieni.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di domani potrebbe essere una giornata positiva per i Sagittario, in cui potrebbe anche esserci qualche piccolo contrattempo, ma si tratta di cose risolvibili in poco tempo. Potrebbero esserci cambi improvvisi di programmi, specie se legati al Capodanno.

CAPRICORNO

Giornata positiva per i Capricorno, che preannuncia un anno nuovo denso di progetti davvero importanti e favoriti da Giove e Saturno nel tuo segno, che ti aiuteranno a ottenere i risultati voluti. Bene il lavoro.

ACQUARIO

Sarà una giornata positiva anche per gli Acquario: ti senti bene sia a livello fisico sia psicologico. Hai voglia di recuperare e riuscirai a farlo grazie alla protezione delle stelle. A partire dalla fine di questa settimana anche Marte smetterà il suo influsso negativo.

PESCI

Giornata stancante e sottotono invece per i Pesci: ci sono tante cose da fare, ma tu vorresti solo riposarti! Prova a equilibrare le cose, organizzati in modo da riuscire a fare solo quello che è veramente importante e indispensabile e ritagliati del tempo per il relax.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: le stelle sono dalla vostra parte e dal weekend le cose andranno ancora meglio. Insomma, si prospetta un Capodanno da urlo.

