Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 30 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 30 dicembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 30 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Giornata leggermente sottotono per gli Ariete: la settimana parte in sordina, dubbi per quanto riguarda lavoro e affari. In generale i primi tre mesi dell’anno ti vedranno vivere qualche difficoltà anche a livello economico. Ad aprile la riscossa.

TORO

Giornata positiva per i Toro. Questo è un buon periodo per i sentimenti, per dare nuovamente spazio all’amore, che ultimamente è stato trascurato. Preparati a passare un Capodanno denso di emozioni.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi è tempo di bilanci: sarà che ormai siamo alla fine dell’anno, ma è il caso di capire cosa, a livello lavorativo, professionale ed economico, può e deve essere portato avanti e cosa no. Molti di voi sono preoccupati, perché il 2029 è stato un anno di precarietà.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Giornata che può dare spunti interessanti, ma cari Cancro cercate di non sovraffaticarvi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, siete reduci da un periodo piuttosto stressante, specie per quanto riguarda il lavoro, quindi adesso non aggiungete altri grossi impegni anche in famiglia.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Giornata positiva ed energica per i Leone. Per te si preannuncia una bella settimana, in cui ti sentirai più ottimista nei riguardi del futuro. Qualche piccolo calo solo in amore a causa di Venere contraria. Consiglio: non ti isolare.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 30 dicembre 2019 Oroscopo Branko oggi, domenica 29 dicembre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi domenica 29 dicembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno

VERGINE

Giornata positiva anche per i Vergine, approfittate delle prossime giornate per fare il più possibile, per avanzare richieste, per chiarire questioni, perché mercoledì e giovedì ci sarà un piccolo calo e venerdì Marte inizierà un transito negativo che vi renderà polemici.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello del Leone: vi sentirete energici e positivi. Regnerà l’ottimismo. Bella giornata anche per i Toro.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI