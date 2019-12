Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 26 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, giovedì 26 dicembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 26 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Amici dell’Ariete, in questi giorni avete avuto un po’ di problemi con la memoria. Nonostante siamo nel bel mezzo delle feste, per voi non mancano pensieri e preoccupazioni. Cercate però di distrarvi, soprattutto se riuscite a passare del tempo con delle persone speciali. Amate essere al centro dell’attenzione, ma per qualche giorno tenete un profilo basso.

TORO

In questo periodo vi state chiedendo se state ricevendo indietro tutto il bene che avete dato fino a questo momento. Se la risposta è sì, tirate avanti per la vostra strada. Se invece avete dei dubbi, forse è il caso di verificare un po’ di cose. Ad esempio, siete così sicuri che la relazione con il partner vada portata avanti anche senza più gli stimoli di prima? La fine dell’anno è il momento per rivalutare tutto…

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, i Gemelli si ritroveranno davanti a un bivio. È arrivato il momento di scegliere tra le idee, da portare avanti ad ogni costo, e le cose materiali. Finora avete cercato sempre di perseguire le prime, senza però ottenere grossi risultati. Forse è il momento di sporcarsi un po’ più le mani.

CANCRO

Anche per voi del Cancro è tempo di bilanci di fine anno. Vi rendete conto che in troppe occasioni vi siete accontentati e che soprattutto avete rinunciato a sognare per paura delle delusioni. Mentre vi promettete di non compiere gli stessi errori l’anno prossimo, cercate di recuperare il terreno perduto già domani, soprattutto in alcune relazioni.

LEONE

Amici del Leone, voi andate avanti per la via maestra che qualcuno ha tracciato per voi e che siete così orgogliosi di seguire. Quella di domani sarà una giornata ricca di soddisfazioni. Alla festa si uniranno anche sorprese umane e lavorative. A fine giornata, vi sentirete molto fortunati e per una volta avrete l’impressione di non desiderare altro che tutto ciò che avete già.

VERGINE

Secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, la Vergine è pronta al grande passo. No, tranquilli, non per forza bisogna pensare a un matrimonio. Ogni passo avanti è grande se fatto con convinzione e voglia. Anche un cambio di lavoro, per voi che siete persone piuttosto sedentarie, può essere uno stimolo senza precedenti. Pensateci bene.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà senza dubbio il Leone, preso da un’ondata di ottimismo senza precedenti. Al lavoro e in famiglia procede tutto a gonfie vele e il nuovo anno in arrivo vi sembra già ricco di opportunità. Sorridete e andate avanti.

