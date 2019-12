Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 26 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 26 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Amici della Bilancia, è un momento molto complicato per voi. Sembra che tutti i problemi abbiano deciso di accumularsi su di voi in questa giornata, rendendovi parecchio nervosi. Ma non temete, perché nel pomeriggio riceverete finalmente una bella notizia che aspettavate da un po’ e la situazione si sistemerà. Siete però ancora troppo fragili, quindi non esponetevi a troppe emozioni.

SCORPIONE

Ultimamente sembra che tutto vogliate tranne che essere seri. Voi dello Scorpione state attraversando un periodo di grandi dubbi e rivoluzioni, ma li state affrontando con un insolito sorriso. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in questo Santo Stefano sarà il momento di chiedervi davvero cosa volete nella vostra vita. Non accontentatevi, mai, neanche quando sembra che tutto vada per il meglio.

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, come priorità assoluta dovete mettere il vostro benessere. Siete soliti spendervi moltissimo per gli altri, anche sacrificando la vostra felicità, ma non può sempre essere così. Approfittate di queste feste per trovare nuovi stimoli, ma soprattutto per ricaricare le batterie. Passate più tempo possibile con amici e parenti, non ve ne pentirete.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la situazione non è delle migliori. Nelle ultime settimane un problemino si è ingigantito fino a diventare un enorme scoglio in mezzo al vostro mare. Navigare è complicato, superarlo senza conseguenze ancora di più. L’unica strada è affrontare le conseguenze con coraggio. Se avete preso una decisione con il cuore, non ve ne potrete pentire mai.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani sarete molto fortunati negli incontri galanti. Se siete single, quindi, indossate il vostro vestito migliore e soprattutto quel sorriso che fa impazzire tutti. Pensate a divertirvi, senza stare troppo a riflettere sulle possibili conseguenze. Sul lavoro arriveranno tempi migliori, ma ormai dovete aspettare l’anno nuovo.

PESCI

Cari Pesci, avete voglia di essere felici ma soprattutto di rendere felici gli altri. Approfittate di questo giorni di Santo Stefano per passare del tempo con le persone a cui volete davvero bene. Non pensate alle responsabilità e alle cose da fare al lavoro: per un giorno, pensate solo al bello della vostra vita.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario. È da tanto che aspettate di incontrare una possibile anima gemella, o anche soltanto una persona normale che non vi faccia soltanto soffrire. Forse è arrivato il momento giusto: ma dovrete essere molto bravi a trasformare un periodo fortunato in felicità.

