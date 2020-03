Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 22 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 22 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete molto amareggiati, offesi, delusi. Nel corso della prossima settimana, a partire da domani, avrete un atteggiamento di chiusura nei confronti del prossimo. Questa tensione, però, si potrà estinguere entro breve tempo solo se voi le permetterete di farlo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, non è il miglior periodo della vostra vita, ma senza dubbio un periodo di crescita. Dovete superare qualche vostra paura per vedere finalmente la luce, o per ritrovarla. Abbiate più fiducia in voi.

SAGITTARIO

Sagittario, l’oroscopo di domani vi invita al riposo, voi che siete sempre iperattivi, cercate di riposare perché ne avete bisogno. Una domenica di pace e relax è quello che ci vuole anche per affrontare qualche problema tra le mura di casa.

CAPRICORNO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani i Capricorno saranno particolarmente positivi e ottimisti, anche se intorno a loro la situazione è molto difficile. Vorrete pensare al futuro, fare progetti, anche per consolare e consolarvi un po’.

ACQUARIO

Cari Acquario, siete molto turbati e la vostra personalità non fa che cambiare in base a questi turbamenti, con questi colpi di vento molto violenti. Cercate di capire cosa ha importanza per voi oggi, non ieri, non domani.

PESCI

Cari Pesci, in amore c’è bisogno di fermarsi e di riflettere. Il lavoro, al contrario, in questo momento è frenetico. Cercate di non stancarvi troppo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: in amore date spazio ai vostri desideri. Sul lavoro attenti alle tensioni…

