Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 22 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, domenica 22 marzo 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 22 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, è importante che in questa domenica vi fermiate e vi concediate del relax. Avete accumulato molto stress in questa settimana, stress che state riversando sui vostri collaboratori. Cercate di riequilibrarvi un po’, con voi stessi e con gli altri.

TORO

Cari Toro, pensate in grande, pensate al futuro. E’ il periodo giusto per farlo, visto che la vostra relazione di coppia si è consolidata e adesso è importante fare qualche passo in avanti. Fatelo prima che Saturno torni a infastidire il vostro cielo astrale.

GEMELLI

Cari Gemelli, tra il 22 marzo e la metà di aprile sarete chiamati a fare delle scelte importanti e che riguarderanno la vostra vita futura. Non abbiate fretta dunque, prendetevi tutto il tempo che vi serve per pensare a ciò che è meglio per voi. Saturno sta tornando favorevole e vi guiderà nella giusta direzione.

CANCRO

Cari Cancro, sta arrivando la primavera e con questa delle belle novità. Siete molto più sereni rispetto agli scorsi mesi e questo vi farà affrontare alcuni problemi con maggior propensione al compromesso con prossimo.

LEONE

Cari Leone, non sono giorni molto allegri, ma anzi, ricchi di problemi e preoccupazioni. Nel lavoro siete nel bel mezzo di una situazione complicata, quindi prendetevi domani per riflettere su come agire nel corso della prossima settimana.

VERGINE

Vergine, si sta per aprire una fase molto fortunata della vostra esistenza, soprattutto perché avrete il coraggio di rimettere tutto in discussione e di fare anche dei passi azzardati, ma che vi porteranno finalmente nella direzione giusta.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello della Vergine: si sta per aprire una fase molto fortunata della vostra esistenza.

