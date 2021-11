Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 21 novembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 21 novembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore possono esserci delle complicazioni tra oggi e domani. Mercurio è favorevole e aiuta a guadagnare qualcosa part-time, magari per arrotondare. In generale bene le finanze, visto che entrano più soldi di quanto escono.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (21 novembre 2021), in questa domenica cercate di evitare polemiche in amore e godervi un po’ di sano relax, specie se avete un partner. Sul lavoro invece attraversate una fase di stasi, ma occhio a possibili beghe legali. Per fortuna nulla di grave.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sarà una domenica sottotono e con poche soddisfazioni, d’altronde la Luna è ancora in opposizione, per cui serve cautela. Sul lavoro situazione di stasi, cercate di mantenere la calma. Le cose belle arriveranno presto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, approfittate di questa giornata per risolvere eventuali problemi di coppia. Sul lavoro invece potrebbero esserci dispute e questioni legali da risolvere. A fine mese in arrivo buone notizie, abbiate quindi solo un altro po’ di pazienza. Ricaricate le pile.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 21 novembre 2021), vi attende una giornata molto positiva in amore. La Luna infatti è favorevole e quindi potete tirare un sospiro di sollievo. Sul lavoro ci sono spese eccessive a cui far fronte. Ultimamente ne avete avute di eccessive, quindi lasciate il portafoglio nel cassetto!

PESCI

Cari Pesci, nella giornata di domani – domenica 21 novembre – in amore avvertite un po’ di distanza e lontananza con il partner, vorreste maggiori certezze e coccole, ma non è detto che ci sia dietro qualcosa di grave. Sul lavoro non ci sono particolari novità, né in positivo né in negativo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: ottimo l’amore, occhio invece alle spese eccessive.