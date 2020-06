Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 11 giugno 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, giovedì 11 giugno 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 11 giugno 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox l’amore potrebbe agitarvi nella giornata di domani, siete fin troppo nervosi in questo periodo, dovreste provare ad allentare la tensione, magari organizzando una bella sorpresa romantica alla vostra dolce metà, anche per placare gli animi. In famiglia le cose procedono spedite, il lavoro è stancante ma porta i suoi frutti.

TORO

Cari Toro, l’amore procede in pianta stabile per quelle coppie che ormai hanno consolidato il loro sentimento da tempo. Chi vuole recuperare il tempo perso invece dovrà approfittare della combinazione particolare delle stelle per cogliere l’attimo, questo è un momento favorevole e il guru delle stelle vi spinge a confessare quello che provate.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore dovreste evitare di raccogliere le provocazioni, non date questa soddisfazione a chi vi punzecchia, piuttosto dimostratevi capaci di intendere e di volere e soprattutto di mettere in chiaro il vostro punto di vista. Avete voglia di amare liberamente, senza costrizioni, non vi piacciono le prigioni, tanto vale parlare senza freni.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, la Luna è dalla vostra parte nella giornata di domani e, secondo Paolo Fox, chi ha avuto qualche problema in amore finalmente potrà tirare un sospiro di sollievo, evitate di essere così negativi tutto il tempo. Nel campo professionale state valutando dei cambiamenti, quello che avete non vi piace.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, la giornata di domani vede finalmente la Luna libera dall’opposizione, anche l’amore ne trarrà vantaggio, vi sentirete più leggeri e con tanta voglia di sorprendere la persona che amate. Prendete le distanze da quello che vi fa stare male, non è il periodo adatto per chiudervi nei vostri pensieri,m reagite al dolore.

VERGINE

Cari Vergine, quando qualcosa in amore non va, dovete parlarne perché buttare dentro il malcontento vi porterà soltanto ad esplodere in futuro e allora, forse, sarà troppo tardi per porvi rimedio. Avete bisogno di ritrovare l’equilibrio di coppia, dovrete lavorarci su, ma insieme.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello del Leone: la Luna non è più opposta, ciò significa che recupererete un po’ di serenità nella vita di coppia.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 11 giugno 2020 Oroscopo Branko oggi, mercoledì 11 giugno 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 10 giugno 2020