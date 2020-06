Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 11 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 11 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata di domani vi vede ben predisposti ai nuovi incontri. Dovete però prenderla più easy, evitate di offendervi per ogni minima cosa, lasciatevi andare di più. Nel campo professionale la fortuna inizia a girare dalla vostra parte, soprattutto per chi lavora a contatto con il pubblico.

SCORPIONE

Cari Scorpione, la Luna favorevole vi aiuta a sciogliere gli ultimi nodi sentimentali. Secondo il guru delle stelle, la giornata di domani vi aiuterà soprattutto se single per nuovi incontri fortunati. Evitate litigi, potreste scaldarvi troppo. Nel campo professionale siate cauti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore avvertite ancora un po’ d’agitazione in questo periodo, dovreste riflettere bene sul da farsi, non potete continuare così. Attorno a voi aleggia forte indecisione, ma dovrete pur prendere una posizione. Nel campo professionale occhi aperti al nemico, non commettete errori futili.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se avete dei problemi nella vita di coppia, dovreste allora parlarne faccia a faccia. Meglio risolvere la questione entro sabato, con le stelle ancora dalla vostra parte. Nel campo professionale c’è qualcosa che non va, qualcuno forse ha esagerato nei vostri confronti e non riuscite a perdonare. Trovate un modo di fare pace con voi stessi.

ACQUARIO

Cari Acquario, quella di domani sarà una giornata positiva per il vostro segno, avrete voglia di mettervi alla prova, fare qualcosa di nuovo ed entusiasmante. Avete tanta energia da investire al meglio, soddisfate la vostra curiosità. Secondo il guru delle stelle, nel campo professionale dovreste mettere maggiore impegno per raggiungere gli obiettivi.

PESCI

Cari Pesci, la Luna è nel vostro segno secondo Paolo Fox, ciò per voi significa amore, amore amore. Le emozioni torneranno a farsi sentire nella giornata di domani, la situazione finalmente migliorerà e porterà felicità nella vostra vita.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: la Luna arriva nel vostro segno con un carico d’amore, tornerete ad essere felici.

