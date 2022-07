Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 8 luglio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 8 luglio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna è dalla vostra parte, per cui potrebbero esserci emozioni uniche da vivere. Per quanto riguarda il lavoro, fate pace con voi stessi e con gli altri. Evitate polemiche inutili.

SCORPIONE

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 8 luglio 2022), l’amore non promette grandi cose. Potrebbero esserci litigi con il partner o con chi vi circonda. Per quanto riguarda il lavoro, siete stanchi e anche un po’ scontenti. Non vi sentite apprezzati come avreste voluto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete il difetto di buttarvi a capofitto quando c’è un nuovo progetto. Ma poi il vostro entusiasmo si affloscia facilmente. Per quanto riguarda il lavoro, Giove è dalla vostra parte e vi permette di rimettervi in gioco dopo alcune turbolenze.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’amore non fa parte dei vostri piani come un tempo e questo è certamente un limite. Forse non avete voglia di una storia seria, ma vi basta un po’ di passione e avventure estive. Lavoro? Avete superato un momento difficile, ora spetta a voi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 8 luglio 2022), Venere vi manda ottimi stimoli. Lasciatevi andare, fate nuovi incontri e vivete intense emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano belle novità. Volete dare una svolta.

PESCI

Cari Pesci, l’amore non va a gonfie vele perché Venere è contraria. Forse in questa fase non avete voglia di storie lunghe, ma solo di avventure occasionali. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio porterà con sé parecchie novità. Non mollate proprio adesso.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: Venere vi manda ottimi stimoli. Lasciatevi andare.