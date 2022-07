Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 8 luglio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 8 luglio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, buone notizie per l’amore. Nei prossimi giorni potrete fare incontri importanti. Venere è dalla vostra parte e lo sarà almeno fino alla metà di luglio. Per quanto riguarda il lavoro, tutto è molto promettente. Ma mantenete la calma e abbiate pazienza se volete raggiungere bei risultati.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 8 luglio 2022), l’amore torna favorevole e da metà mese Venere sarà nel vostro segno. Ottime opportunità dunque se volete conquistare l’anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro, avete dovuto lottare per difendere i vostri diritti. Avete comunque ancora tanti pensieri per la testa.

GEMELLI

Cari Gemelli, Venere è dalla vostra parte e questa è un’ottima notizia. Siete un po’ diffidenti e rischiate di dire qualche parola di troppo o farvi inutilmente strani pensieri. Per quanto riguarda il lavoro, dopo un periodo difficile, potete rimettervi in gioco senza timori.

CANCRO

Cari Cancro, Venere sarà a breve dalla vostra parte e vi permette di togliervi belle soddisfazioni. Cercate però di non isolarvi in voi stessi. Sul lavoro se avete fatto i conti con uno stop, è il momento di ripartire.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 8 luglio 2022), lasciatevi andare a nuove emozioni e vedrete che tutto andrà per il verso giusto. Occhio con i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia perché le discussioni sono all’orizzonte. Per quanto riguarda il lavoro, il favore di Giove fa sì che presto otterrete grandi risultati.

VERGINE

Cari Vergine, in amore dovete fare i conti con un cielo non facile, anzi piuttosto complesso. Avete tante responsabilità, specie sul lavoro, e fate fatica a portare a termine tutti i compiti che vi sono stati affidati.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox dell’Ariete: incontri importanti. Venere è dalla vostra parte.