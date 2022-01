Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 28 gennaio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 28 gennaio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore chi ha un rapporto conflittuale deve stare attento a non peggiorare le cose. Per quanto riguarda il lavoro, è bene valutare a fondo le varie proposte per non cadere in qualche trappola…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (28 gennaio 2022), in amore attenzione a un Sagittario: potrebbero esserci delle piccole dispute. Attenzione anche agli ex se vivete una nuova storia: qualcuno potrebbe non digerire bene le scelte che avete preso o che prenderete. Per quanto riguarda il lavoro, è importante non pensare al passato ma guardare al nuovo. Al futuro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per voi si prospetta un buon venerdì per gli incontri amorosi. Anche per il lavoro la situazione è buona, almeno per chi lavora in proprio. Possibili tante idee da sviluppare nelle prossime settimane.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata interessante in amore, come del resto la fine del mese. A meno che non stiate bene da soli è il momento di darsi da fare. Per quanto riguarda il lavoro, è in arrivo una buona proposta. Sono previsti esami e prove importanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 28 gennaio 2022), in amore c’è una situazione intrigante e con Luna favorevole. Per quanto riguarda il lavoro, sono previsti successi e qualche guadagno in più, almeno per chi avrà il coraggio di tentare.

PESCI

Cari Pesci, evitate le provocazioni in amore. Se qualcuno non è chiaro potreste valutare di metterlo alla prova. Anche sul lavoro state attenti a evitare complicazioni e rivalutate le scelte fatte.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: buon venerdì per gli incontri amorosi.