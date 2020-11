Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 27 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 27 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna non è in opposizione: quella di domani – venerdì 27 novembre – sarà una giornata che partirà tranquilla per quanto riguarda i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, se qualcosa non è partito non temete. Partirà.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (27 novembre 2020), con la Luna in opposizione qualche piccolo fraintendimento in amore potrà capitare. Capitolo lavoro: agite senza spendere troppi soldi, soprattutto se avete da risolvere un contenzioso.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le stelle sono buone: fino a domenica mattina sfruttatele per parlare di cose importanti in amore. Per quanto riguarda il lavoro, favoriti i progetti e i programmi che pensano al futuro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, affrontare problemi e chiarimenti in amore. Sul lavoro, non è un periodo ‘no’ anche se nelle prime tre settimane di novembre avete dovuto superare qualche ostacolo e affrontare un problema annoso.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, per quanto riguarda la sfera sentimentale fate attenzione alle parole: in questi tre giorni potreste essere costretti a discutere con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, piccoli problemi da risolvere.

PESCI

Cari Pesci, Venere e Luna sono dalla vostra parte: rapporti favoriti. Per quanto riguarda il lavoro, non fermatevi adesso se siete alla ricerca di qualcosa di nuovo e stimolante.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: ottime stelle (fino a domenica) per l’amore. Lavoro? Pensate a progetti futuri!

