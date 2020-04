Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 24 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 24 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, proseguono anche domani i vostri problemi economici. Dovete fare attenzione alle spese, soprattutto per via di questo momento così delicato. Se non potete conoscere la vostra condizione futura, salvaguardate il presente.

SCORPIONE

Scorpione, Luna e Sole in opposizione vi rendono nervosi, irritabili e tristi. Avete dei problemi da affrontare e in fretta, ma non sapete dove recuperare le giuste energie per farlo. Abbiate pazienza, arriveranno sia il coraggio che la forza di andare fino in fondo.

SAGITTARIO

Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani sarà una giornata di ripartenza sul lavoro, con alcune vostre attività che torneranno a funzionare. Questo vi rasserenerà per quanto riguarda la vostra situazione economica.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in questo venerdì 24 aprile sarete particolarmente felici, positivi ed energici. Sarà che non vedete l’ora di riabbracciare i vostri cari dopo questo lungo periodo di separazione, saranno le soddisfazioni che arrivano sul lavoro, ma vi sentite finalmente bene dopo giorni più agitati e nervosi.

ACQUARIO

Cari Acquario, la giornata di domani non sarà delle migliori, avrete molto nervosismo da gestire e stress dovuto a qualche discussione sul lavoro. Avete voglia di impegnarvi ma vi sembra sempre che i vostri sforzi vengano presi sottogamba.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox dovrete cercare di riposarvi e dedicare un po’ di tempo solo a voi stessi. Ragionate su quello che avete bisogno di tirare fuori con il partner o con qualche amico. Se qualcosa vi addolora non fate finta di niente.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: sarete particolarmente felici, positivi ed energici.

