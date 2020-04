Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 24 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, giovedì 23 aprile 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 24 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, dovete essere positivi e ottimisti perché in questa fase di crescita sentimentale e professionale è davvero fondamentale. Cercate di non alimentare polemiche o discussioni con i vostri collaboratori o con il partner.

TORO

Cari Toro, è un momento in cui avete bisogno di tenervi vicino tutte le persone che amate. Sul lavoro, dove avete ricche soddisfazioni, trovate il modo di scaricare la mente da altre preoccupazioni.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi – secondo l’oroscopo di Paolo Fox – domani sarà una giornata positiva per quanto riguarda l’amore. Avete recuperato alcune consapevolezze sulla vostra felicità e ora volete raggiungerla a tutti i costi.

CANCRO

Cancro, siete nervosi, agitati. Non avete ben chiara l’origine del vostro stato emotivo, per cui dovreste indagare un po’ più a fondo su cosa vi genera tutta questa preoccupazione. Se non siete più felici con il partner non fate finta di niente, ma affrontate il problema.

LEONE

Cari Leone, domani fate attenzione perché sul lavoro potreste andare incontro a problemi e discussioni. Non approfittate della pazienza di qualche collega, né fate in modo che qualcuno si approfitti della vostra. Siate diplomatici.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox domani sarete stanchi e un po’ depressi, soprattutto dopo un litigio abbastanza acceso con il partner. Nel fine settimana, però, potrete recuperare un po’ di tranquillità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello dei Gemelli. Avete recuperato alcune consapevolezze sulla vostra felicità e ora volete raggiungerla a tutti i costi.

