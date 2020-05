Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 22 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 22 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, bene l’amore con Leone e Sagittario. Se siete single e incontrerete persone con questi segni, potreste vivere belle e intense emozioni. Non rimanete con le mani in mano se qualcuno vi interessa, ma agite con audacia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, è un momento di recupero e state andando verso un fine settimana durante il quale la vostra parola d’ordine sarà “riposo”. E’ davvero importante che vi riappropriate di un certo equilibrio psico-fisico.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox state attraversando una brutta crisi con il partner e in questo momento avete la sensazione di camminare sulle uova. Qualsiasi equilibrio può essere rotto con grande facilità, quindi siate molto cauti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani la giornata sarà positiva. Avrete un bello sprint per affrontare il week end e anche il vostro partner apprezzerà un atteggiamento positivo ed entusiasta.

ACQUARIO

Cari Acquario, Luna, Mercurio e Venere favoriscono le coppie, rinsaldano i rapporti e ne fanno sbocciare di nuovi. Nel lavoro anche c’è recupero, ma dovete avere pazienza prima di vedere i risultati che desiderate.

PESCI

Cari Pesci, avete bisogno di sentirvi amati ed esprimerete questo vostro bisogno al partner. Le coppie più solide avranno dei tentennamenti, ma potrebbero essere questi a salvare baracca e burattini, visto che vi spingeranno al dialogo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: è un momento di recupero e state andando verso un fine settimana durante il quale la vostra parola d’ordine sarà “riposo”.

