Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 22 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 22 maggio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 22 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, c’è la possibilità di avere un bel recupero domani, se saprete utilizzare il giusto atteggiamento sia sul lavoro che nei confronti del partner. Cercate di mettere da parte l’aggressività e, per una volta in più, di non guardare solo fino alla punta del vostro naso.

TORO

Cari Toro, siete molto stanchi e avete bisogno di recuperare un po’ di buonumore. Se avete dei progetti da portare avanti con il partner non rinunciatevi, ma andate fino in fondo. Sarà soddisfacente ed appagante.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, avete una Luna bellissima che emana una luce che porterà novità positive nella vostra vita. Novità che saprete accogliere con grande ottimismo e con le giuste energie. Vi aspetta un bel week end.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani potrebbe essere in arrivo una notizia che scombussolerà alcuni vostri piani e convinzioni. Una notizia che inizialmente vi spiazzerà, dunque, ma che sarà estremamente positiva per il vostro avvenire.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Leone, la Luna non è la migliore per voi e, anzi, vi porterà ad avere disturbi fisici e qualche discussione nel fine settimana. Non lavorate troppo ma prendetevi delle pause: siete troppo sovraccaricati e rischiate di esplodere.

VERGINE

Cari Vergine, domani dovrete fare molta attenzione ai fraintendimenti con il partner. Anche i single, comunque, dovranno pensare bene alle loro parole e pronunciarle solo se pienamente convinti. Bisogna evitare fraintendimenti a tutti i costi.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello dei Gemelli: avete una Luna bellissima che emana una luce che porterà novità positive nella vostra vita.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 23 maggio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 23 maggio 2020 Oroscopo Branko oggi, venerdì 22 maggio 2020: le previsioni segno per segno