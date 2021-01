Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 22 gennaio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 22 gennaio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questo periodo avete superato difficoltà non di poco conto. Ma adesso le cose sembrano andare per il verso giusto, d’altronde avete Sole e Mercurio favorevoli. Sul lavoro le cose migliorano, ma dovete fare i conti con le spese eccessive vissute nel 2020, e che vi hanno messo in difficoltà economica. Pian piano recupererete.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – 22 gennaio 2021 -, se in amore vivete un periodo difficile, magari ci sono state violente discussioni, o state portando avanti due storie contemporaneamente, è il caso di fare una scelta e capire da che parte andare. Sul lavoro ci sono problemi economici da risolvere.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore lo stress non manca. Cercate di non prendervela troppo e di evitare inutili litigi. Soprattutto non riversate il vostro malcontento su tutto il resto, in particolare sul lavoro. Proprio l’aspetto professionale in questo momento vi impegna parecchio, avete voglia di dare una svolta alla vostra carriera. Presto arriveranno belle opportunità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 222 gennaio 2021) avete un quadro astrale decisamente favorevole. In amore è il momento di dare una svolta e fare progetti importanti per il futuro. Vivete infatti un buon momento. Sul lavoro se avete un’attività in proprio potrete ottenere belle risposte. Chi è rimasto fermo al palo, può finalmente ripartire.

ACQUARIO

Cari Acquario, tanti litigi nell’ultimo periodo vi hanno scombussolato. Ora è il momento di ripartire con entusiasmo. Fate attenzione però, perché la Luna è ancora dissonante. Evitate dunque polemiche e inutili litigi. Sul lavoro puntate tutto sulla vostra creatività per realizzare qualcosa di speciale. D’altronde è una delle vostre migliori capacità.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, in amore vivete un giorno importante. Inutile rimandare a domani quello che potete fare adesso. Sul lavoro vivete una fase di grande recupero dopo un periodo difficile. Rimante concentrati e date il massimo. Ultimamente infatti siete stati distratti. Non sono mancati neppure i problemi familiari, ma presto si aggiusta tutto.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: le stelle sono dalla vostra parte. Approfittatene.

