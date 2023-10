Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 20 ottobre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 20 ottobre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, bella questa giornata per i sentimenti, l’importante è non avere paura di rivivere gli stessi problemi vissuti in passato. Sul lavoro arriva il momento di provare a tutti la vostra forza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 20 ottobre 2023), se siete indecisi tra due persone dovrete prendere una decisione entro fine mese. Sul lavoro arrivano soddisfazioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, potreste avere qualche dubbio in amore e sul lavoro è arrivato il momento di cambiare direzione ai vostri progetti. Vedrete che presto tutto si aggiusta. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Rimboccatevi le maniche. Non è il momento di piangere sul latte versato.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le coppie durature potrebbero aver accumulato un po’ di disagi e questa è la giornata giusta per parlarne. Sul lavoro è importante portare a termine i progetti. Ne avete tanti e sarete bravissimi a togliervi belle soddisfazioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 20 ottobre 2023), in questa giornata siete protetti dalle stelle quindi sfruttatela per fare qualcosa di bello con il partner. Sul lavoro arrivano belle opportunità. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

PESCI

Cari Pesci, attenzione perché questa giornata è abbastanza agitata in amore e sul lavoro riuscirete a risolvere un problema che vi state portando dietro da un po’. Solo così sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: giornata ottima per i sentimenti, da sfruttare in ogni campo per togliervi belle soddisfazioni. Tutto si aggiusta.