Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 20 ottobre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 20 ottobre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, le stelle spingono a fare nuovi incontri che potranno diventare qualcosa di speciale. Sul lavoro è il momento di stare a guardare invece che agire. A volte bisogna sapersi fare da parte e non prendersela se qualcosa non va come vorreste.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 20 ottobre 2023), la luna aiuta a risolvere qualche piccolo problema d’amore. Sul lavoro state più attenti a non commettere qualche errore di troppo.

GEMELLI

Cari Gemelli, non siate frettolosi nelle decisioni d’amore, pensate bene a cosa volete. Sul lavoro avrete modo di fare una scelta importante. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni in ogni campo, e dimostrare il vostro valore.

CANCRO

Cari Cancro, avrete modo di recuperare il terreno perso in amore e sul lavoro potrebbe esserci qualcuno che trama alle vostre spalle ma non dategli troppo peso. C’è sempre chi proverà a mettervi il bastone tra le ruote.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 20 ottobre 2023), se ci sono stati problemi in amore bisogna tirare fuori tutta la pazienza possibile. Sul lavoro potrebbe esserci qualche problema con le finanze.

VERGINE

Cari Vergine, la luna è nel segno e porta forti emozioni. Sul lavoro potrebbero esserci delle sfide da affrontare ma siate forti delle vostre capacità. Vedrete che presto tutto si aggiusta e non rimarrete delusi. Insomma, sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: con la luna nel segno vi toglierete belle soddisfazioni in ogni campo.