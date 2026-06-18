Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 19 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 19 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete bisogno di armonia e chiarezza. Alcune situazioni che vi hanno creato dubbi iniziano finalmente a definirsi meglio. Nel lavoro la diplomazia sarà la vostra arma vincente. In amore il cielo favorisce incontri, riavvicinamenti e momenti di grande dolcezza. Lasciate parlare il cuore senza troppi timori.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 19 giugno 2026), siete intensi, profondi e particolarmente intuitivi. Oggi riuscite a capire immediatamente chi è sincero e chi invece nasconde qualcosa. Nel lavoro questa capacità vi aiuterà a fare scelte molto intelligenti. In amore cercate emozioni vere e non avete più voglia di compromessi inutili. Una giornata intensa e ricca di soddisfazioni.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di novità è forte e il cielo vi invita a seguire l’istinto. Nel lavoro potrebbero nascere idee interessanti oppure occasioni da valutare con attenzione. In amore siete spontanei e affascinanti, ma dovreste imparare a dare maggiore continuità ai vostri sentimenti. Un incontro potrebbe sorprendervi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata vi offre conferme importanti. Nel lavoro la vostra serietà viene riconosciuta e qualcuno potrebbe affidarvi maggiori responsabilità. Le stelle favoriscono la crescita professionale e i progetti concreti. In amore siete più dolci del solito e questo rende i rapporti più profondi e sinceri.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 19 giugno 2026), avete bisogno di libertà ma anche di nuovi stimoli. Le idee sono tante e una potrebbe rivelarsi particolarmente fortunata. Nel lavoro siete creativi e pronti a sperimentare strade diverse. In amore il cielo favorisce rapporti basati sul rispetto reciproco e sulla sincerità. Le nuove conoscenze promettono bene.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità è il vostro punto di forza e oggi vi aiuta a comprendere situazioni e persone con grande lucidità. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe fare la differenza. In amore il cielo è molto favorevole: cresce il desiderio di vivere emozioni autentiche e di lasciarsi andare senza paura. Le stelle proteggono il cuore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: la sensibilità è il vostro punto di forza e oggi vi aiuta a comprendere situazioni e persone con grande lucidità.