Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 17 gennaio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 17 gennaio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore sarà possibile recuperare contatti, allargare il giro delle persone che avete attorno. Se ancora non avete l’amore, sarà proprio durante un incontro occasionale che riceverete lo sguardo di una persona che vi colpirà molto. Lavoro? E’ necessario fare una selezione dei programmi, valutare bene iniziative che richiedono un controllo costante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 17 gennaio 2025), potreste esagerare nelle critiche oppure essere particolarmente intransigenti. E’ possibile che torni d’attualità qualche passata situazione familiare. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo è illuminato da stelle importanti, mercurio aiuta a spingere buone proposte, Marte è in ottimo aspetto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, bisogna aspettare il 4 febbraio, da quel momento molte cose possono cambiare o migliorare nella vostra vita affettiva. Il vostro cuore si riscalda, reclama a piena voce una nuova porzione di calore e di affetto. La ricerca di un nuovo equilibrio nella vita sentimentale è ancora difficile da cercare. Lavoro? Occupatevi subito delle questioni legali e dei cambiamenti che intendete fare in casa.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se avete dei problemi d’amore parlate subito, non aspettate febbraio! Per quanto riguarda il lavoro, sembra molto favorito il settore delle collaborazioni, entro il 28 di questo mese potreste fare una scelta particolare. Certo che non manca l’impegno, anzi…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 17 gennaio 2025), l’importante è credere nell’amore, non sfuggire. Avrete la sensazione di essere finalmente approdati in una baia riparata dal vento che nelle ultime settimane rendeva un po’ agitato il vostro umore. Lavoro? È arrivato il momento giusto per tirare fuori la vostra ambizione.

PESCI

Cari Pesci, queste stelle favoriscono le persone che vogliono innamorarsi. Slancio passionale e la voglia di fare grandi progetti per il futuro (trasferimenti, nascite, matrimoni) sono gli ingredienti che possono trasformare ogni rapporto in qualcosa di positivo! Per quanto riguarda il lavoro, molto interessanti le occasioni del momento.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 GENNAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: favoriti coloro che vogliono l’amore. Bene anche il lavoro!