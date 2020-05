Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 15 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 15 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, con Venere favorevole domani – 15 maggio 2020 – si potrà fare chiarezza in amore. Cercate di non chiudervi in voi stessi e di non lasciarvi condizionare dagli altri. Periodo molto creativo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, domani Venere sarà favorevole e aiuterà con l’amore e i sentimenti, potrebbe addirittura tornare un amore dal passato. Occhi aperti.

SAGITTARIO

Non è un periodo molto buono per i Sagittario. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani i nati sotto questo segno saranno stanchi, demotivati. Inoltre le spese in questo periodo sono troppe… Pazienza…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è il momento di concentrarsi sulla vita sentimentale e rimediare alle cose che non vanno, si possono anche fare progetti a medio lungo termine. Il lavoro in questo periodo non va come vorreste, qualcosa vi infastidisce.

ACQUARIO

Cari Acquario, in questi giorni molto bene amore e amicizie, è possibile vivere qualcosa in più. Domani, 15 maggio, ci vorrà attenzione con le nuove emozioni, non lasciatevi abbindolare. Sul lavoro ci vuole decisione.

PESCI

Cari Pesci, Marte nel segno disturba la vostra vita sentimentale. In famiglia potrebbe esserci qualche problema. Domani, probabilmente, vi sentirete agitati e sotto pressione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: domani – 15 maggio – andranno molto bene amore e amicizie. Occasione giusta per vivere qualcosa in più.

