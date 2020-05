Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 15 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 15 maggio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 15 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, domani i sentimenti sono facilitati grazie a Venere nel segno. Nell’ultimo periodo è successo qualcosa di negativo e ancora non avete superato la cosa. Attenzione a non stressarvi e a non arrabbiarvi troppo. Sentite una grande voglia di cambiamento, ma sarebbe meglio non rischiare in questo momento. Riflettete.

TORO

Cari Toro, finalmente domani riuscirete a ritrovare un po’ di serenità. Riuscirete a sostituire le sensazioni negative con altre positive, ma l’energia non sarà tanta…

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, cercate di tenere a bada lamentele e discussioni, in arrivo ore complicate in cui vi sentirete un po’ straniti. In questo momento sono molte le preoccupazioni.

CANCRO

Cancro, con la Luna favorevole, domani sarà la giornata perfetta per affrontare le questioni sentimentali. Cercate di allontanarvi da situazioni impossibili, sono una perdita di tempo.

LEONE

Cari Leone, domani ci sarà dello stress, la Luna è opposta e sarebbe meglio cercare di mantenere la calma ed evitare discussioni. In amore potrebbero esserci dei ritardi. Sul lavoro è un momento di riflessione. Meglio rimandare eventuali decisioni.

VERGINE

Cari Vergine, siete molto stanchi. In amore domani – 15 maggio 2020 – meglio evitare polemiche e discussioni con la Luna opposta. Ci sono persone che non sono dalla vostra parte, ma voi continuate a mettere impegno in ciò che fate.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello del Cancro: per voi si prospetta una giornata di metà maggio perfetta per affrontare le situazioni sentimentali.

