Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 13 dicembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 13 dicembre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questo periodo avrete modo di ritrovare una buona carica utile per ottenere i successi che le stelle prevedono per i prossimi mesi. Per quanto riguarda il lavoro, questo è il periodo buono per contattare persone giuste con cui potrete organizzare qualcosa di importante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 13 dicembre 2024), pare proprio che voi siate più diffidenti in amore. Se siete soli e state attendendo una proposta valida è opportuno prendere le distanze da chi vi propone tutto e con facilità. Per quanto riguarda il lavoro, nuovi progetti, occasioni per farsi valere in vista. Si entrerà in gioco dalla primavera del 2025!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, date spazio alle nuove emozioni, le coppie più insidiate dai transiti planetari dovrebbero parlare con sincerità. Particolari dubbi potrebbero arrivare se siete innamorati di una persona che al momento ha un’altra situazione o non sapete come liberarvi da certe preoccupazioni legate al passato. Per quanto riguarda il lavoro, tanti influssi dinamici possono smuovere persino le situazioni stagnanti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questo è un periodo di verifica per i sentimenti, non cedete alla voglia di chiudervi in voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle portano creatività, in questo periodo potrete ottenere informazioni utili che vi permetteranno di ottenere vantaggi o una crescita.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 13 dicembre 2024), le cose in amore vanno meglio, Venere nel segno premia. Attenzione perché nel giro di poche settimane può persino nascere un nuovo amore. Per quanto riguarda il lavoro, Giove favorisce ancora! Gli affari saranno favoriti nel 2025, entro giugno novità.

PESCI

Cari Pesci, avete voglia di comprensione ed affetto. Può essere, se siete single, divertente lasciarsi andare agli amori occasionali. Spesso nella vostra vita gli amori più importanti sono nati per gioco. Lavoro? Le uniche giornate a rischio sono quelle di fine settimana quando una dissonanza della Luna potrebbe generare critiche e contestazioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 DICEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: date spazio alle nuove emozioni. Bene il lavoro. Coraggio!