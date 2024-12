Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 13 dicembre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 13 dicembre 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, Venere nel corso delle prossime ore riuscirà a portare una carica di energia eccezionale. Per quanto riguarda il lavoro, state vivendo delle giornate migliori per incontrare e fare programmi a lunga scadenza visto che anche il 2025 nella prima metà sarà dalla vostra parte. Siete liberi di muovervi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 13 dicembre 2024), un’amicizia può diventare entro poche settimane qualcosa di più. Tuttavia con Venere contraria in questi giorni sembra quasi che non vi fidiate… Per quanto riguarda il lavoro, qualche spesa di troppo in ballo se avete un commercio o una attività creativa, chi ha una azienda si prepari ad un cambiamento di ruolo.

GEMELLI

Cari Gemelli, questo è un periodo utile, raddoppia il vostro fascino! I sentimenti giocano un ruolo importante nelle situazioni che sembravano bloccate… Per quanto riguarda il lavoro, è importante in questo momento accettare il nuovo perché il futuro alimenta prospettive importanti.

CANCRO

Cari Cancro, la vostra è un’ottima situazione che porta verso soluzioni importanti, in questo senso dicembre sarà di crescita, se non avete un amore potete contare su di una situazione particolare che sta portando delle attrazioni improvvise. Lavoro? Dovete iniziare a pensare ad un 2025 di grande interesse, programmi, intuizioni saranno da favorire!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 13 dicembre 2024), con Venere nervosa ci sono rimostranze da fare alla persona che amate. Chi è solo resterà indeciso, chi vive storie in cui non crede le scaricherà. Per quanto riguarda il lavoro, intolleranza – più che giustificata – da tenere sotto controllo. Ultimamente c’è chi ha tentato di bloccare la vostra crescita professionale…

VERGINE

Cari Vergine, alcune situazioni d’amore che si sono concluse possono riprendere quota: se c’è qualcosa da chiarire meglio parlare subito. Periodo di scelte o magari di incontri piacevoli se il cuore è solo. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione ad un capo oppure ad una persona del Cancro o del Toro che potrebbe essere in conflitto con il vostro operato.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 DICEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: alcune situazioni d’amore che si sono concluse possono riprendere quota.