Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 11:31
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 10 ottobre 2025

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 10 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 10 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’armonia regna nei rapporti personali. In amore, la complicità con il partner sarà evidente, e i single potrebbero fare incontri piacevoli, soprattutto in contesti sociali o tra amici. Sul lavoro, arrivano opportunità interessanti, ma valuta attentamente con chi collaborare: alcune persone potrebbero non supportarti come speri. La salute è buona, anche se non trascurare il riposo e il sonno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 10 ottobre 2025), le emozioni oggi saranno intense e coinvolgenti. In amore, passione e desiderio di chiarimenti porteranno profondità nei rapporti, e i single potrebbero vivere incontri forti e significativi. Sul lavoro, i progetti complessi richiedono concentrazione: evita polemiche inutili e punta su strategia e determinazione. La salute è buona, ma il nervosismo può aumentare: respira, fai attività leggere e cura il tuo equilibrio.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la curiosità e la voglia di novità ti guideranno. In amore, incontri piacevoli e stimolanti sono possibili per chi è single, mentre le coppie beneficeranno di dialogo e leggerezza. Sul lavoro, la creatività è al massimo: idee originali possono portare a risultati concreti se ben organizzate. La tua energia è buona, ma non trascurare la cura di corpo e mente: idratazione e movimento saranno preziosi.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata porta stabilità e concretezza. In amore, i rapporti consolidati vivranno momenti sereni, e eventuali tensioni si risolveranno con facilità. Sul lavoro, è un periodo favorevole per consolidare i risultati ottenuti e pianificare strategie future: attenzione a spese o investimenti non ponderati. La salute è discreta, ma attenzione a dolori articolari o alla schiena.

oroscopo paolo fox domani

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 10 ottobre 2025), la libertà e l’indipendenza saranno importanti. In amore, evita decisioni affrettate e goditi eventuali incontri leggeri: il cuore avrà bisogno di spazio. Sul lavoro, nuove idee e innovazioni possono emergere, ma serve organizzazione per concretizzarle. La salute può essere influenzata da nervosismo o tensioni: attività creative e passeggiate all’aria aperta aiuteranno a mantenere l’equilibrio.

PESCI

Cari Pesci, la giornata porta dolcezza e sensibilità. In amore, momenti romantici e comprensione reciproca arricchiranno i rapporti esistenti, mentre i single potranno seguire l’intuito per nuove conoscenze. Sul lavoro, le intuizioni saranno preziose, ma verifica sempre i dettagli pratici prima di agire. La salute è discreta, ma l’emotività potrebbe farti sentire più stanco del solito: relax e meditazione saranno fondamentali.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: la giornata porta dolcezza e sensibilità.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 10 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 9 ottobre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 9 ottobre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 10 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 9 ottobre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 9 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 9 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 9 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 9 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, mercoledì 8 ottobre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 8 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 8 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 8 ottobre 2025
Ricerca