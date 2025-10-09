Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 10 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 10 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’armonia regna nei rapporti personali. In amore, la complicità con il partner sarà evidente, e i single potrebbero fare incontri piacevoli, soprattutto in contesti sociali o tra amici. Sul lavoro, arrivano opportunità interessanti, ma valuta attentamente con chi collaborare: alcune persone potrebbero non supportarti come speri. La salute è buona, anche se non trascurare il riposo e il sonno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 10 ottobre 2025), le emozioni oggi saranno intense e coinvolgenti. In amore, passione e desiderio di chiarimenti porteranno profondità nei rapporti, e i single potrebbero vivere incontri forti e significativi. Sul lavoro, i progetti complessi richiedono concentrazione: evita polemiche inutili e punta su strategia e determinazione. La salute è buona, ma il nervosismo può aumentare: respira, fai attività leggere e cura il tuo equilibrio.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la curiosità e la voglia di novità ti guideranno. In amore, incontri piacevoli e stimolanti sono possibili per chi è single, mentre le coppie beneficeranno di dialogo e leggerezza. Sul lavoro, la creatività è al massimo: idee originali possono portare a risultati concreti se ben organizzate. La tua energia è buona, ma non trascurare la cura di corpo e mente: idratazione e movimento saranno preziosi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata porta stabilità e concretezza. In amore, i rapporti consolidati vivranno momenti sereni, e eventuali tensioni si risolveranno con facilità. Sul lavoro, è un periodo favorevole per consolidare i risultati ottenuti e pianificare strategie future: attenzione a spese o investimenti non ponderati. La salute è discreta, ma attenzione a dolori articolari o alla schiena.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 10 ottobre 2025), la libertà e l’indipendenza saranno importanti. In amore, evita decisioni affrettate e goditi eventuali incontri leggeri: il cuore avrà bisogno di spazio. Sul lavoro, nuove idee e innovazioni possono emergere, ma serve organizzazione per concretizzarle. La salute può essere influenzata da nervosismo o tensioni: attività creative e passeggiate all’aria aperta aiuteranno a mantenere l’equilibrio.

PESCI

Cari Pesci, la giornata porta dolcezza e sensibilità. In amore, momenti romantici e comprensione reciproca arricchiranno i rapporti esistenti, mentre i single potranno seguire l’intuito per nuove conoscenze. Sul lavoro, le intuizioni saranno preziose, ma verifica sempre i dettagli pratici prima di agire. La salute è discreta, ma l’emotività potrebbe farti sentire più stanco del solito: relax e meditazione saranno fondamentali.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: la giornata porta dolcezza e sensibilità.