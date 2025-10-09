Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 10 ottobre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 10 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 10 ottobre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore, se sei single, non aver paura di mostrarti per quello che sei: potresti incontrare qualcuno che apprezza la tua spontaneità. Chi ha già una relazione vivrà momenti di complicità e dialogo intenso. Sul lavoro, è il momento di affrontare i progetti più importanti senza rimandare, ma con attenzione: il coraggio va dosato con prudenza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 10 ottobre 2025), questa giornata porta serenità e stabilità. In amore, la Luna è dalla tua parte: il partner sarà affettuoso e comprensivo, e le coppie potranno godersi momenti di intimità. I single potrebbero ricevere attenzioni inattese, ma con lentezza e cautela. Sul lavoro, evita discussioni inutili: la pazienza e la diplomazia ti permetteranno di avanzare senza ostacoli.

GEMELLI 

Cari Gemelli, sentirai una forte curiosità e voglia di nuove esperienze. In amore, nuove conoscenze possono trasformarsi in rapporti stimolanti, ma scegli con attenzione chi merita la tua fiducia. Sul lavoro, contatti e collaborazioni saranno favoriti: idee innovative possono portare a buoni risultati se gestite con metodo.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata porta romanticismo e delicatezza. In amore, i rapporti consolidati saranno pieni di intesa, mentre i single sentiranno il desiderio di stabilità e sicurezza. Sul lavoro, è un momento favorevole per rafforzare le tue posizioni e concludere questioni aperte, ma evita dubbi e indecisioni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 10 ottobre 2025), in amore, momenti intensi con il partner o incontri appassionati per i single renderanno la giornata speciale. Sul lavoro, la concentrazione è fondamentale: porta avanti i progetti più importanti senza disperdere energie.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata richiede attenzione e precisione. In amore, potrebbero emergere piccole incomprensioni con il partner, ma il dialogo sincero risolverà tutto. Sul lavoro, è un periodo ideale per pianificare e organizzare: evita scelte impulsive e concentrati su ciò che conta davvero.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: in amore, momenti intensi con il partner o incontri appassionati per i single.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca