Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 9 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 9 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore non dovete sempre essere voi a fare “di più”. Se siete single, potrebbero esserci buone novità a breve. Tenete duro ancora per un pochino.

SCORPIONE

Cari Scorpione, per voi – secondo Paolo Fox – si prospetta una giornata positiva per l’amore. Se ci sono state discussioni, è arrivato il momento di fare pace e trovare un accordo. Evitate polemiche sul lavoro. Cercate di non agitarvi per cose “stupide”.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (9 maggio 2020) in amore bisogna essere onesti, è la cosa più importante. La Luna nel segno aiuta. Possibili piccole incomprensioni e discussioni. Giornata piena di energia. Saturno aumenta la voglia di cambiamento, di voltare pagina.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, con la Luna nel segno, questo settimana potrebbe essere accompagnato da una persona a te cara. Nonostante il caos del momento, riesci a trovare delle soluzioni. Lavoro? Siete in fase di recupero. Bene così.

ACQUARIO

Acquario, questa giornata di maggio promette molto bene in amore. Cerca di non essere troppo polemico, la cosa potrebbe crearti problemi spesso inutili e fastidiosi. Giornata stancante, dovresti rilassarti un po’ di più.

PESCI

Cari Pesci, l’amore è difficile e stressante in questo periodo, se da poco avete chiuso una storia ancora non vi siete completamente ripresi. C’è molta insicurezza, non sapete cosa provare e cosa volete. Sul lavoro è il momento di pianificare, di capire come muoversi in vista del futuro.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: ottime notizie sul fronte dell’amore. Ci sono state discussioni di recente? Fate pace.

