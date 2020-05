Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 9 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 9 maggio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 9 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, domani (9 maggio 2020) bene l’amore! Se ci sono state difficoltà, ora finalmente si recupera. Cercate di non isolarvi, tenetevi strette le persone che tengono a voi. Nel lavoro ci vuole cautela. Ha comunque inizio una fase di recupero lavorativo.

TORO

Cari Toro, domani non stancatevi troppo. In amore ci sono stati problemi negli ultimi giorni, ma ora si possono risolvere con calma e tranquillità. Cercate di evitare discussioni e problemi.

GEMELLI

Giornata pesante per i Gemelli, domani non tutto andrà come volete voi. Secondo quanto riporta l’oroscopo di Paolo Fox, domani dovete cercare di mantenere la calma anche se sia in amore sia nel lavoro ci potrebbero essere diversi problemi e discussioni.

CANCRO

Cari Cancro, l’amore è complicato ultimamente, ma la giornata di oggi non è male. Sei un po’ titubante se da poco hai chiuso una storia, da una parte vorresti cedere all’amore, dall’altra non riesci a fidarti. Bene il lavoro.

LEONE

Cari Leone, per voi si prospetta una giornata positiva per le emozioni e l’amore. Domani meglio non rischiare, specialmente nelle questioni economiche. Sul lavoro è il momento di riflettere, a breve potreste dover prendere una decisione importante.

VERGINE

Cari Vergine, cercate di tenere a bada la voglia di fare polemica, meglio evitare le discussioni. Sarà una giornata piena di nervosismo. Sul lavoro non riuscirete ad ottenere la stabilità che cercate.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello del Leone: ottima giornata sul fronte dell’amore e del lavoro, ma attenzione a non rischiare sopratutto dal punto di vista economico.

