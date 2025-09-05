Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 6 settembre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 6 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 6 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore di questo fine settembre 2024 potrete fare un incontro speciale. Sole e Mercurio saranno nel segno. Non dovete fare polemiche a ogni costo. Ogni tanto mordersi la lingua non sarebbe sbagliato… Molti di voi nel corso delle prossime ore dovranno ritrovare una certa serenità interiore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 6 settembre 2025), dovete fare attenzione se ci sono state delle storie in ballo. Può rinascere un amore ma non dovete fare il passo più lungo della gamba. Per quanto riguarda il lavoro, i vari cambiamenti in atto saranno gestibili.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore sarete chiamati ad esaminare alcuni progetti. Avete un certo fascino. Durante la giornata di domani sarà meglio farsi scivolare le cose di dosso. Luna dissonante che porta piccole preoccupazioni passeggere.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, situazione sentimentale che volge al meglio nel corso della giornata. Molti di voi nel corso delle prossime ore potranno organizzare qualcosa di carino. Belle novità sul lavoro. Luna che torna favorevole. Chi è in crisi può risolvere un problema una volta per tutte.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 6 settembre 2025), nel corso delle prossime ore dovrete mettere in chiaro qualcosa con diplomazia e pacatezza. Non dovete rinunciare alle vostre battaglie. Ci vuole criterio nel fare le cose. Meglio rimandare alcune scelte importanti.

PESCI

Cari Pesci, avete Venere dalla vostra parte ma attenzione: Giove in opposizione. Le stelle sostengono l’amore nel corso di questo fine mese di settembre. Per quanto riguarda il lavoro, Giove dice di non faticare troppo. Calma.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: nel corso delle prossime ore potrete fare un incontro speciale. Sole e Mercurio saranno nel segno.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
