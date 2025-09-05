Icona app
Ultimo aggiornamento ore 12:13
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 6 settembre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 6 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 6 settembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore non dovete lasciarvi prendere la mano da considerazioni negative. La forza è notevole in questo momento. Per quanto riguarda il lavoro, non dovete pretendere soluzioni immediate. Da domani Venere non sarà più in opposizione. Il passato lavorativo potrebbe pesare un po’.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 6 settembre 2025), siete indulgenti in amore, ma non dovete tirare troppo la corda o dare troppe giustificazioni… Molti di voi nel corso delle prossime ore di questo sabato avranno molti dubbi sul lavoro. La giornata di domani, domenica, vi vedrà più disponibili con il partner. Vanno valutate le opportunità. Fatelo con grande attenzione.

GEMELLI 

Cari Gemelli, stelle favorevoli in amore nel corso delle prossime ore. Non si esclude che nel corso della giornata di oggi possiate fare delle cose diverse dal passato. Alcuni vedranno risvegliarsi delle sensazioni migliori. Giove nel segno. Cogliete le occasioni al volo.

CANCRO

Cari Cancro, diversi di voi nel corso delle prossime ore potranno concedersi un’avventura. Qualcuno vi ha voltato le spalle? Meditate sul da farsi. Basta perdonare… Un percorso di coppia potrebbe comportare maggiori responsabilità rispetto al solito. Dovrete mettere a punto una strategia vincente.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 6 settembre 2025), nel corso delle prossime ore vedrete nascere nuovi legami anche grazie alla Luna nel segno. Non dovete fare dei passi indietro. Non ora. C’è una grande voglia di perfezionare un progetto.

VERGINE

Cari Vergine, in questo momento della vostra vita non mancano le buone occasioni. In un’amicizia ci vuole tanta comprensione reciproca. Luna nel segno e mese che si conclude con buone stelle. Intuizioni valide per il futuro professionale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: non mancano le buone occasioni. In un’amicizia ci vuole tanta comprensione reciproca.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca