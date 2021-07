Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 3 luglio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 3 luglio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, domani la giornata inizierà con una certa confusione soprattutto in amore. Chi cerca nuove strade e opportunità, sia a livello sentimentale che lavorativo, può rimanere soddisfatto e trovare piacevoli occasioni.. Bisogna rimboccarsi le maniche e dare il massimo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, potrete fare nuovi piacevoli incontri che vi stimoleranno a dare il massimo. Ultimamente state prendendo tutto sottogamba e questo non è mai un bene. Ci sono tanti problemi da risolvere, soprattutto se siete dei professionisti: riuscirete nel vostro intento.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per molti di voi i problemi nati nelle scorse settimane sono ancora irrisolti e questo vi fa soffrire. Un oroscopo positivo come questo non può che portare belle novità: ci vuole solo un po’ di pazienza e a volte accettare anche un compromesso. Attenzione in particolare ai conti e al portafoglio, ultimamente avete speso troppo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in questo fine settimana potete vivere grosse emozioni. Finalmente qualcosa inizia a muoversi e potete togliervi dei sassolini dalla scarpa. Magari una richiesta fatta a inizio anno può trasformarsi in qualcosa di piacevole e significativo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, cercate di evitare polemiche sterili perché proprio non ne vale la pena. Siete in grado da soli di risolvere questioni importanti. Come si dice, uomini forti, destini forti. Forse è il caso di rimettere in gioco un progetto a cui tenete parecchio.

PESCI

Cari Pesci, domani sarà ancora una giornata positiva, per cui il consiglio del guru degli astrologi è parlare subito se ci sono stati litigi o questioni in sospeso. Tra qualche settimana infatti Venere sarà in opposizione, e poi le cose non andranno così bene. Valutate con calma le proposte che arriveranno.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: preparatevi a giornate all’insegne delle forti emozioni.

