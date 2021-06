Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 26 giugno 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 26 giugno 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la mattinata di domani vi vedrà giù di corda ma le energie torneranno già a partire dal pomeriggio quando il moto di Mercurio sarà nuovamente diretto. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre abili doti comunicative vi permetteranno di convincere gli altri che le vostre idee sono valide.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, anche se in amore una persona non è stata corretta mettete da parte le armi da guerra, non alimentate polemiche. Lavoro? Dovete stare attenti a qualche spesa di troppo, non è il momento di strafare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di amare e la vostra determinazione si farà sentire più forte che mai. Per quanto riguarda il lavoro, Giove dissonante vi ricorda di prestare attenzione alle spese extra, tuttavia con una persona del Leone o dell’Ariete potrebbero nascere validi progetti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Giove in buon aspetto illuminerà i rapporti più fragili anche se ultimamente sembrate essere più tesi del solito. Capitolo lavoro: meglio essere accomodanti. Inutili impuntarvi se la cose non girano come vorreste voi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in amore la giornata potrebbe essere foriera di qualche piccola tensione. Per quanto riguarda il lavoro, portate avanti le idee in cui credete anche se fare i conti con le persone che vi circondano non sempre sarà semplice.

PESCI

Cari Pesci, in amore il cielo è piuttosto promettente, dal mattino la Luna è in aspetto favorevole. Per quanto riguarda il lavoro, dovete essere fiduciosi. Il bello sta per arrivare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: bene l’amore. Lavoro in miglioramento.

