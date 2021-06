Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 26 giugno 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 26 giugno 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, buone notizie per i sentimenti, sarà possibile recuperare un rapporto importante. Per quanto riguarda il lavoro, in queste settimane la vostra lucidità è notevolmente cresciuta, ora potrete guardare a luglio in modo decisamente più fiducioso.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (26 giugno), se in amore avete a che fare con una persona del Leone o dell’Acquario potrebbe esserci qualche complicanza di troppo. Lavoro? Cercate di non lasciare discussioni in sospeso, questo atteggiamento potrebbe portare qualche problema nel corso del mese di luglio.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna sarà favorevole nel pomeriggio, cercate di non perdere le occasioni: i sentimenti ne gioveranno! Per quanto riguarda il lavoro, se un’attività non funziona, è il momento giusto per parlarne cercando una via d’uscita.

CANCRO

Cari Cancro, netto recupero a partire dalle ore pomeridiane, la mattinata vedrà qualche tensione di troppo per il cuore. Per quanto riguarda il lavoro, affrontate i problemi in modo chiaro e diretto, non prendete sottogamba gli incontri che potrebbero rivelarsi importanti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, situazione interessante per i sentimenti già dalle prime ore del mattino. Nel pomeriggio probabile qualche nervosismo. Per quanto riguarda il lavoro, queste sono giornate da sfruttare, le occasioni per ottenere dei buoni successi non mancheranno.

VERGINE

Cari Vergine, per i sentimenti la mattina si rivelerà promettente. Dovete prendere un’iniziativa? Fatelo oggi o rimandate tutto a giovedì. Per quanto riguarda il lavoro, anche se avete l’impressione di essere ad un passo dai vostri desideri, Giove in opposizione potrebbe creare qualche ritardo o contrattempo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: bene l’amore. Miglioramenti anche sul lavoro in vista di luglio.

