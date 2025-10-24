Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 25 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 25 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il weekend sarà caratterizzato da armonia e equilibrio. Le stelle suggeriscono di dedicarsi ad attività che favoriscano il benessere psicofisico. La complicità con il partner sarà forte. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di collaborare con gli altri e di cercare soluzioni condivise.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 25 ottobre 2025), vivrete un weekend all’insegna della passione e dell’intensità. Le stelle incoraggiano a seguire i propri desideri. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di affrontare nuove sfide con determinazione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il weekend sarà all’insegna dell’avventura e della scoperta. Le stelle suggeriscono di dedicarsi a nuove esperienze e di ampliare i propri orizzonti. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di affrontare nuove sfide con ottimismo e apertura mentale.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vivrete un weekend all’insegna della riflessione e della pianificazione. Le stelle consigliano di dedicarsi a progetti a lungo termine. Lavoro? Questo è il momento di concentrarsi su obiettivi concreti e realistici.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 25 ottobre 2025), il weekend sarà caratterizzato da innovazione e originalità. Le stelle incoraggiano a dedicarsi a progetti creativi e a pensare fuori dagli schemi. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di affrontare nuove sfide con determinazione.

PESCI

Cari Pesci, il weekend sarà all’insegna della sensibilità e dell’intuizione. Le stelle suggeriscono di ascoltare il proprio cuore e di seguire le proprie emozioni. Capitolo lavoro: è il momento di concentrarsi su obiettivi che rispecchino i propri valori e passioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: il weekend sarà caratterizzato da armonia e equilibrio.