Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 2 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 2 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Amici della Bilancia, preparatevi a un weekend al top. Siete infatti uno dei segni più fortunati. Amore ottimo, riuscirete infatti a recuperare dopo qualche tensione dei gironi scorsi. Siate più estroversi e vivete a pieno le vostre emozioni. Le coppie storiche potrebbero decidere di fare un passo in avanti importante, come avere un figlio o sposarsi. A rilento il lavoro, ma la tendenza è al miglioramento.

SCORPIONE

Cari Scorpione, domani (2 maggio) le cose iniziano finalmente a migliorare, avete infatti superato delle precedenti crisi sentimentali, anche se ancora qualche dubbio permane. Dimostratevi più aperti e disponibili e vedrete che ritroverete serenità. Qualcuno dal vostro passato potrebbe fare nuovamente capolino. Sul lavoro, dopo tanti sacrifici, è il momento di raccogliere i frutti.

SAGITTARIO

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani vivrete qualche momento di tensione con il vostro partner, e di certo Venere in opposizione non aiuta. Avete infatti molti dubbi per cui proprio non riuscite a sbloccarvi. Questo vale soprattutto per chi da poco ha subito una forte delusione. Si sbloccano invece interessanti situazioni a livello lavorativo.

CAPRICORNO

Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani siete davvero al top in questo weekend. Chi è single è adesso impaziente di rimettersi in pista e cercare nuovamente l’anima gemella. Per chi invece ha un partner le cose non vanno come vorreste: la vita di coppia va un po’ a rilento e l’umore non è al massimo. Bene il lavoro, quello che fate vi piace. Vi giova senz’altro l’ottimo transito di Mercurio.

ACQUARIO

Cari Acquario, non riuscite proprio a fidarvi delle persone che vi circondano, per cui siete sempre un po’ frenati. Siete quindi nervosi e temete di prendere le decisioni sbagliate e pentirvene. Meglio rimandare le cose importanti di qualche giorno. Qualche ritardo anche nella coppia: parlatevi e chiarite.

PESCI

Cari Pesci, una giornata secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani tutto sommato molto positiva, riuscite infatti a chiarirvi sia in amore che nelle relazioni interpersonali. Se c’è una persona che vi piace, fate un passo avanti e dichiaratevi senza timore. Sia chi vive una relazione stabile sia sul lavoro miglioramenti importanti in vista. Approfittatene.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornata positiva sotto tutti i punti di vista, dall’amore al lavoro.

