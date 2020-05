Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 2 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 2 maggio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 2 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, la settimana che va chiudendosi è stata abbastanza complessa. Problemi in particolare sul lavoro, ma voi cercate di non riversare questo stress sulla coppia. A livello professionale potrebbero esserci dei ritardi, ma voi mantenete la calma e siate positivi: tutto si aggiusterà.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Fox di domani l’amore sarà assoluto protagonista nella giornata di domani, 2 maggio, per il vostro segno. D’altronde avete il Sole dalla vostra parte. Tanta voglia di amare ed essere amati, ma non accontentatevi di poco, cercate sentimenti profondi. Bene anche il lavoro: finalmente alcune situazioni si stanno sbloccando.

GEMELLI

Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di domani è una giornata davvero favorevole per il vostro segno, grazie a Venere che vi protegge. Sfruttate maggiormente questo weekend per conoscere una nuova persona, che potrebbe fare al caso vostro. Chi è in coppia potrebbe aver vissuto qualche momento di crisi, ma ora potete recuperare. Tante cose da sistemare dal punto di vista lavorativo.

CANCRO

Avete la Luna nel segno e questo vi dà grande speranze e ottimismo soprattutto in amore. Dopo un periodo complesso, infatti, avete tanta voglia di amare ed essere amati e dovete assecondare questo vostro desiderio. Se infatti c’è una persona che vi interessa, fatevi avanti con entusiasmo. Cambiamenti anche dal punto di vista lavorativo, ma occhio alle finanze.

LEONE

Cari Leone, dopo un periodo difficile, avete superato gran parte dei problemi avuti con il vostro partner. Siete sempre molto competitivi e alla ricerca della perfezione, e se qualcuno non è ai vostri livelli ne risentite. Cercate di trascorrere del tempo in più con la vostra metà. Attenzione anche all’aspetto economico: venite da una fase complessa e ancora ne pagate le conseguenze.

VERGINE

Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani la quarantena non è stata facile per voi soprattutto per chi l’ha trascorsa in solitudine. Finalmente però presto potrete rivedere i vostri affetti più cari. In amore non avete ancora trovato la persona giusta per voi, per il semplice fatto che proprio non riuscite a fidarvi di nessuno. Le cose invece vanno bene sul lavoro, grazie alla protezione di Giove.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello dei Gemelli: avete Venere dalla vostra parte, sfruttatela per ottenere grandi soddisfazioni in amore, sia per chi è single sia per chi è in coppia.

