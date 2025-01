Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 18 gennaio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 18 gennaio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata favorisce le relazioni sociali. Partecipate a eventi o incontri che potrebbero aprirvi nuove opportunità. In amore, una comunicazione aperta rafforzerà il legame con il partner. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Vedrete che presto tutto si aggiusta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 18 gennaio 2025), potreste affrontare situazioni che richiedono decisioni rapide. Fidatevi del vostro istinto e agite con determinazione. In amore, evitate gelosie infondate e concentratevi sulla fiducia reciproca. Ottime opportunità di successo in ogni campo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la vostra energia è contagiosa e vi spinge a esplorare nuovi orizzonti. Sul lavoro, possibili opportunità di crescita. In amore, l’avventura e la spontaneità rafforzeranno la relazione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna non è più in opposizione; penso che la maggioranza dei nati sotto questo segno zodiacale nel corso delle ultime 48 ore abbia vissuto momenti un po’ particolari. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Ottime opportunità di successo in ogni campo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 18 gennaio 2025), ecco una condizione interessante per quanto riguarda i sentimenti; c’è stato qualche attimo di smarrimento e non posso escludere che questa giornata, con la Luna in opposizione, possa portare qualche piccolo disagio.

PESCI

Cari Pesci, che differenza rispetto a dicembre, ti sembra quasi di essere uscito da un incubo. Ancora di più se sei riuscito ad allontanarti da persone che ti hanno creato problemi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 GENNAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: avete affrontato giornate difficili, ma ora tutto sta per cambiare e tornate a respirare.